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Новости
01.11.2017 12:35

В Юрьев-Польском районе мужчина заболел бешенством
Во Владимирской области зарегистрирован случай гидрофобии (бешенства) у 53-летнего жителя Юрьев-Польского района. Заражение бешенством произошло предположительно в начале октября в результате укуса енотовидной собакой около деревни Горки Юрьев-Польского района, где мужчина работал бульдозеристом на песчаном карьере. В обеденный перерыв он увидел вышедшего из кустов енота, погладил его, а тот укусил его за пальцы. Пострадавший за медицинской помощью не обратился. Заболел 25 октября, но к врачу-терапевту обратился только 30 октября, в 15.00 был госпитализирован в Юрьев-Польскую ЦРБ и направлен в реанимационное отделение с подозрением на бешенство, сообщает Роспотребнадзор. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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