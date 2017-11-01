В Юрьев-Польском районе мужчина заболел бешенством

Во Владимирской области зарегистрирован случай гидрофобии (бешенства) у 53-летнего жителя Юрьев-Польского района. Заражение бешенством произошло предположительно в начале октября в результате укуса енотовидной собакой около деревни Горки Юрьев-Польского района, где мужчина работал бульдозеристом на песчаном карьере. В обеденный перерыв он увидел вышедшего из кустов енота, погладил его, а тот укусил его за пальцы. Пострадавший за медицинской помощью не обратился. Заболел 25 октября, но к врачу-терапевту обратился только 30 октября, в 15.00 был госпитализирован в Юрьев-Польскую ЦРБ и направлен в реанимационное отделение с подозрением на бешенство, сообщает Роспотребнадзор.

Автор: Владимирская служба новостей