Владимир избавят от незаконной рекламы

На следующей неделе в городе Владимир начнется демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций. В списке — 12 баннеров. От стихийных растяжек избавят фасады зданий на улицах Соколова-Соколенка, Жуковского, Тракторная и Большая Московская.

Те предприниматели, кто не успели самостоятельно снять рекламу, обратно получить вывески смогут в течение месяца, но перед этим они должны будут заплатить за демонтаж и хранение рекламной конструкции.





Автор: Владимирская служба новостей