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01.11.2017 12:00
Владимир избавят от незаконной рекламы
На следующей неделе в городе Владимир начнется демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций. В списке — 12 баннеров. От стихийных растяжек избавят фасады зданий на улицах Соколова-Соколенка, Жуковского, Тракторная и Большая Московская.
Те предприниматели, кто не успели самостоятельно снять рекламу, обратно получить вывески смогут в течение месяца, но перед этим они должны будут заплатить за демонтаж и хранение рекламной конструкции.
Автор: Владимирская служба новостей