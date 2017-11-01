В студенческих столовых превышены цены на блюда

В столовых Владимирского госуниверситета и Владимирского индустриального колледжа выявлены нарушения. Прокурорская проверка показала, что цены в меню превышают допустимые нормы. В частности, в ВлГУ цена на «сельдь под шубой» превышена почти на 14 рублей, на «солянку домашнюю с говядиной, грудинкой, ветчиной и сметаной» - на 10 рублей, на «суп молочный с рисом» - на 6 рублей.

В колледже - завышение предельной наценки на целый ряд продуктов (печенье, сахарный песок, свекла, соль, сосиски, сметана, перловка, мука пшеничная, вермишель, горох колотый, гречневая крупа).

По итогам проверки внесены представления в адрес ректора университета и директора компании-поставщика «Империя». Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Обе организации привлечены к административной ответственности с назначением штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей