На ноябрьские праздники туристы поедут в Суздаль и Владимир

Владимирская область входит в ТОП-10 направлений внутреннего туризма для отдыха на ноябрьские праздники. Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные города и регионы России для отдыха на День народного единства. Поездки в нашу область туристы бронируют в среднем на 2 дня и тратят на проживание 4 тысячи рублей в сутки в Суздале и менее 2 тысяч рублей во Владимире.

Также в ТОП вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым, Ставропольский край, Карелия, Ярославская область, Тверская область, Псковская область и Новгородская область.

Автор: Владимирская служба новостей