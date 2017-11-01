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Новости
01.11.2017 11:47

На ноябрьские праздники туристы поедут в Суздаль и Владимир
Владимирская область входит в ТОП-10 направлений внутреннего туризма для отдыха на ноябрьские праздники. Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные города и регионы России для отдыха на День народного единства. Поездки в нашу область туристы бронируют в среднем на 2 дня и тратят на проживание 4 тысячи рублей в сутки в Суздале и менее 2 тысяч рублей во Владимире.
Также в ТОП вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым, Ставропольский край, Карелия, Ярославская область, Тверская область, Псковская область и Новгородская область.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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