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Новости
01.11.2017 11:20

Накануне в регионе были сбиты трое подростков
Накануне в регионе пострадали пять пешеходов. Смертельное ДТП произошло в Александровском районе. Легковушка сбила 48-летнего мужчину, который переходил проезжую часть. От полученных травм пострадавший скончался в БСП. 
В трех других ДТП под колесами авто оказались несовершеннолетние. На улице Соколова-Соколенка Владимира неизвестный автомобиль наехал на 14-летнего школьника. У мальчика — небольшие ушибы. 
Подобная авария произошла и в Александрове. Там на «зебре» был сбит 13-летний подросток. А в Коврове иномарка сбила 17-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Оба пострадавших были госпитализированы. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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