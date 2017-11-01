Накануне в регионе были сбиты трое подростков

Накануне в регионе пострадали пять пешеходов. Смертельное ДТП произошло в Александровском районе. Легковушка сбила 48-летнего мужчину, который переходил проезжую часть. От полученных травм пострадавший скончался в БСП.

В трех других ДТП под колесами авто оказались несовершеннолетние. На улице Соколова-Соколенка Владимира неизвестный автомобиль наехал на 14-летнего школьника. У мальчика — небольшие ушибы.

Подобная авария произошла и в Александрове. Там на «зебре» был сбит 13-летний подросток. А в Коврове иномарка сбила 17-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Оба пострадавших были госпитализированы.

Автор: Владимирская служба новостей