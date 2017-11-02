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Новости
02.11.2017 08:15

Во Владимир прибудет туристический поезд «Золотые купола»
Сегодня во Владимир прибудет пилотный туристический поезд специального назначения. Он даёт старт новому серийному железнодорожному туру «Золотые купола» по маршруту Санкт-Петербург – Владимир. На городском вокзале планируется торжественная встреча группы школьников и родителей с детьми.
Города Владимир и Суздаль посетят 380 туристов, их ждет насыщенная экскурсионная программа, которая завершится праздничным концертом «Дружба стирает границы» во владимирском Дворце детского (юношеского) творчества.
Этот проект реализуется в рамках соглашений о сотрудничестве между администрацией Владимирской области, Правительством Санкт-Петербурга и Ассоциацией внутреннего и въездного туризма. Членами этой организации инициированы и успешно реализуются ряд туроператорских проектов по маршруту «Санкт-Петербург – Владимир».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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