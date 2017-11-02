Во Владимир прибудет туристический поезд «Золотые купола»

Сегодня во Владимир прибудет пилотный туристический поезд специального назначения. Он даёт старт новому серийному железнодорожному туру «Золотые купола» по маршруту Санкт-Петербург – Владимир. На городском вокзале планируется торжественная встреча группы школьников и родителей с детьми.

Города Владимир и Суздаль посетят 380 туристов, их ждет насыщенная экскурсионная программа, которая завершится праздничным концертом «Дружба стирает границы» во владимирском Дворце детского (юношеского) творчества.

Этот проект реализуется в рамках соглашений о сотрудничестве между администрацией Владимирской области, Правительством Санкт-Петербурга и Ассоциацией внутреннего и въездного туризма. Членами этой организации инициированы и успешно реализуются ряд туроператорских проектов по маршруту «Санкт-Петербург – Владимир».

Автор: Владимирская служба новостей