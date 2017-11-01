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01.11.2017 10:13

По Владимиру будет курсировать «Зеленый троллейбус»
В ноябре по Владимиру на маршруте № 8 будет курсировать «Зеленый троллейбус». Старт одноименной экологической акции в рамках Года экологии будет дан завтра в 11.30 на остановке «Рябинка». 
В этот день поездка на «Зеленом троллейбусе» будет бесплатной для всех желающих. Но взамен пассажирам предложат поучаствовать в эко-викторине, проверить свои знания о природе родного края. За каждый правильный ответ участники получат в подарок небольшой сувенир от Дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области.
В течение месяца в «Зеленом троллейбусе» можно будет получить листовку с интересной информацией об экологии 33-го региона.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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