По Владимиру будет курсировать «Зеленый троллейбус»

В ноябре по Владимиру на маршруте № 8 будет курсировать «Зеленый троллейбус». Старт одноименной экологической акции в рамках Года экологии будет дан завтра в 11.30 на остановке «Рябинка».

В этот день поездка на «Зеленом троллейбусе» будет бесплатной для всех желающих. Но взамен пассажирам предложат поучаствовать в эко-викторине, проверить свои знания о природе родного края. За каждый правильный ответ участники получат в подарок небольшой сувенир от Дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области.

В течение месяца в «Зеленом троллейбусе» можно будет получить листовку с интересной информацией об экологии 33-го региона.

Автор: Владимирская служба новостей