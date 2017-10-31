Во Владимирской области ожидается ураганный ветер

Во Владимирской области - ухудшение погодных условий. По данным синоптиков сегодня ночью и завтра 1-го ноября ожидается усиление северо-западного ветра, порывы до 18 - 23 м/с.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что в такую погоду повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанные с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, повреждением кровель домов, дорожно-транспортными происшествиями.

При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101» (с мобильного).

Автор: Владимирская служба новостей