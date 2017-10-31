Несколько лет получала пенсию умершей родственницы

Перед судом в Ковровском районе предстанет мошенница. По данным следствия, женщина, введя в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда, незаконно получала пенсию своей умершей родственницы, опекуном которой она являлась.

Таким образом, за несколько лет на расчетный счет поступило более 900 тысяч рублей. Незаконно полученные денежные средства женщина тратила на свои нужды.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Владимирская служба новостей