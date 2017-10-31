Откупиться не вышло

В Петушинском районе на днях был остановлен автобус, в салоне которого находились граждане Узбекистана. При проверке документов выяснилось, что 10 человек находятся в России нелегально. В отдел полиции была доставлена организатор перевозок — 45-летняя гражданка Казахстана. За не составление на нее протокола, женщина предложила взятку в размере 10 тысяч рублей.

Против подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей грозит либо штраф в размере 200 тысяч, либо лишение свободы сроком на 1 год.

Автор: Владимирская служба новостей