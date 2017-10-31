Владимирцы примут участие в VII Международном форуме «50-ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста»

Делегация Владимирской области примет участие в VII Международном форуме «50-ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста», которая откроется завтра в Москве.

Свою продукцию на выставке представят Гусевской Хрустальный завод им. Мальцова, Ковровская швейная фабрика «Сударь», Кольчугинская швейная фабрика и Суздальский медоваренный завод.

Специальные предложения на экскурсионные туры для старшего поколения предложат комитет по туризму областной администрации, лечебно-оздоровительные услуги – санаторий «Заклязьменский».

Владимирские умельцы будут проводить мастер-классы по изготовлению брошей, по росписи по дереву, по художественной росписи в технике «полукисть».

Автор: Владимирская служба новостей