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31.10.2017 12:11
Владимирцы примут участие в VII Международном форуме «50-ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста»
Делегация Владимирской области примет участие в VII Международном форуме «50-ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста», которая откроется завтра в Москве.
Свою продукцию на выставке представят Гусевской Хрустальный завод им. Мальцова, Ковровская швейная фабрика «Сударь», Кольчугинская швейная фабрика и Суздальский медоваренный завод.
Специальные предложения на экскурсионные туры для старшего поколения предложат комитет по туризму областной администрации, лечебно-оздоровительные услуги – санаторий «Заклязьменский».
Владимирские умельцы будут проводить мастер-классы по изготовлению брошей, по росписи по дереву, по художественной росписи в технике «полукисть».
Автор: Владимирская служба новостей