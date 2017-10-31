За один день под колеса авто попали 8 пешеходов

Накануне на дорогах Владимирской области пострадали восемь пешеходов. Три аварии произошли в городе Владимир. На улице Офицерская иномарка на перекрестке при повороте направо сбила 56-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу. Аналогичное ДТП произошло и на улице Горького. В этом случае под колеса авто попал 17-летний подросток. У него — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение. А на улице Большая Московская «Хендэ-Солярис» наехал на 32-летнюю девушку, которая переходила дорогу по «зебре». У пострадавшей — небольшие ушибы.

Также серьезная авария произошла в Вязниках. Автомобиль «Опель-Астра» на «зебре» сбил сразу двух несовершеннолетних, 15-ти и 17-ти лет. Обе девушки были доставлены в больницу.

Автор: Владимирская служба новостей