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Новости
31.10.2017 11:54

За один день под колеса авто попали 8 пешеходов
Накануне на дорогах Владимирской области пострадали восемь пешеходов. Три аварии произошли в городе Владимир. На улице Офицерская иномарка на перекрестке при повороте направо сбила 56-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу. Аналогичное ДТП произошло и на улице Горького. В этом случае под колеса авто попал 17-летний подросток. У него — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение. А на улице Большая Московская  «Хендэ-Солярис» наехал на 32-летнюю девушку, которая переходила дорогу по «зебре». У пострадавшей — небольшие ушибы. 
Также серьезная авария произошла в Вязниках. Автомобиль «Опель-Астра» на «зебре» сбил сразу двух несовершеннолетних, 15-ти и 17-ти лет. Обе девушки были доставлены в больницу. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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