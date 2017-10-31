Пенсионер едва не убил ребенка

Перед судом предстанет пенсионер, который открыл стрельбу по детям во дворе. Инцидент произошел в августе в Собинке. В результате в голову был ранен 10-летний ребенок. По данным следствия, мужчина вышел из себя из-за того, что дети, по его мнению, постоянно шумели под его окном. Сначала он сделал им замечание, а потом начал стрелять, совершил не менее трех выстрелов. Теперь пенсионеру грозит либо штраф в размере 500 тысяч, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Автор: Владимирская служба новостей