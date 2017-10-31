С какими героями фильмов владимирцы ассоциируют своих начальников

В преддверие Хэллоуина специалисты сайта Зарплата.ру решили узнать, с кем владимирцы ассоциируют своих начальников.

34% опрошенных сравнили директора с Вилли Вонкой из фильма «Чарли и шоколадная фабрика» – сегодня он в отличном настроении, а завтра – он не в духе и грозится всех уволить. На втором месте – мудрый наставник Альбус Дамблдор из «Гарри Поттера». 23% уверены, что если бы их начальник был героем фильма, то это была бы Дайнерис, а 17% – что Грегори Хаус. Следующими по популярности стали Шрек и Фродо Беггинс. А кто-то говорит, что их начальники похожи на мистера Бина, мисс Марпл, Сквидварда, Тома из мультфильма «Том и Джерри» или Йогупопа 77 из «Королевства кривых зеркал».

В роли руководители 68% специалистов хотели бы видеть Альбуса Дамблдора, 27% – Дайнерис. А вот самый распространенный тип начальника – Вилли Вонка – оказался самым нежелательным. Только 3% ответили, что хотели бы работать под началом такого взбалмошного управленца. Среди типажей, которых люди хотели бы видеть в качестве руководителей, были названы король Артур, Стив Джобс, Сплинтер из «Черепашки-ниндзя», Арагорн и Зорг из фильма "Пятый элемент".

Автор: Владимирская служба новостей