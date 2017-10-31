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Новости
31.10.2017 09:59

В России увеличен штраф за непропуск пешеходов
Президент  Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов для водителей, не пропустивших пешеходов. За нарушение придётся заплатить от полутора до 2,5 тысяч рублей. Норма касается и велосипедистов, которые пользуются преимуществом в движении.
Наказание для "неуступчивых" автомобилистов растет не первый раз. До 2008 года штраф за непропуск пешеходов составлял 100 рублей, потом увеличился до тысячи рублей, а в 2013 году составил полторы тысячи.
 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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