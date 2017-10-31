В России увеличен штраф за непропуск пешеходов

Президент Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов для водителей, не пропустивших пешеходов. За нарушение придётся заплатить от полутора до 2,5 тысяч рублей. Норма касается и велосипедистов, которые пользуются преимуществом в движении.

Наказание для "неуступчивых" автомобилистов растет не первый раз. До 2008 года штраф за непропуск пешеходов составлял 100 рублей, потом увеличился до тысячи рублей, а в 2013 году составил полторы тысячи.

Автор: Владимирская служба новостей