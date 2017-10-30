О ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ

За минувшую неделю с симптомами ОРВИ в больницы обратилось около 10 тысяч человек, большинство из которых — дети. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, самая неблагополучная ситуация в городе Владимир, а также в Киржачском, Гусь-Хрустальном и Меленковском районах. Кроме того, у трех человек обнаружен парагрипп ( 1-го типа ), у двух человек - парагрипп (3-го типа) и у одного человека - аденовирусная инфекция.





Автор: Владимирская служба новостей