Во Владимирской области ожидается сильный дождь

Во Владимирской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. По данным синоптиков, сегодня и завтра в регионе ожидается сильный дождь, ветер от 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5ºС, днём +1…+6ºС.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что в такую погоду повышаются риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с подтоплением пониженных участков местности и нарушением в работе ливневых и дренажных систем.

При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101» (с мобильного).

Автор: Владимирская служба новостей