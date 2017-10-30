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30.10.2017 14:55
Во Владимирской области ожидается сильный дождь
Во Владимирской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. По данным синоптиков, сегодня и завтра в регионе ожидается сильный дождь, ветер от 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5ºС, днём +1…+6ºС.
Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что в такую погоду повышаются риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с подтоплением пониженных участков местности и нарушением в работе ливневых и дренажных систем.
При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101» (с мобильного).
Автор: Владимирская служба новостей