Владимирцы поделились впечатлениями от XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Владимирцы поделились впечатлениями от XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил в Сочи. Всего от нашего региона в мероприятии принимали участие 130 человек. Ребята были отобраны в состав делегации на конкурсной основе.

В ходе форума наши земляки принимали участие в работе множества образовательных, научных, выставочных, культурных и спортивных мероприятий.

Особую атмосферу придавало участие Президента России Владимира Путина. Одним из знаковых событий для молодёжи 33-го региона стал визит на форум губернатора Владимирской области. Светлана Орлова приняла участие в церемонии закрытия фестиваля. Ребята отметили, что с главой региона можно было поговорить о чём угодно: о проектах, которые удалось презентовать в рамках форума, об Экогонке (которую они выиграли), о выставках в арт-центре фестиваля.

Молодым владимирцам также запомнились выступления министров Сергея Лаврова и Дениса Мантурова, экономистов Гилла Питерсона и Германа Грефа, артистов Сергея Безрукова и Эдгарда Запашного, встречи с Тиной Канделаки и руководителем Олимпийского комитета России Александром Жуковым, олимпийцами Александром Поповым и Александром Карелиным, легендарными российскими космонавтами.

Денис Храмов стал участником фестиваля, выиграв символический забег на 2017 м в ходе VI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Спортивная программа Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи тоже открылась с масс-стартов. Так, на трассе «Формулы-1» состоялся забег на 4000 метров, который выиграл наш земляк, молодой ученый из Коврова Дмитрий Травкин. Все участники пресс-конференции единодушно отметили тот энтузиазм, с которым члены нашей делегации участвовали в сдаче норм ГТО.

Еще один молодой ученый, Егор Притоцкий из Радужного, вошел в состав делегации, став призером Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ «Наука будущего – наука молодых». И уже на фестивале стал одним из 25 лауреатов конкурса на лучший молодежный проект, составив достойную конкуренцию коллегам из Московского государственного технического университета имени Баумана. Конкурс проектов проходил в рамках научно-практической конференции «XXI век: молодость интеллекта».

Артистка Губернаторского симфонического оркестра Анна Гаврилова и член областного педагогического отряда «Родник» Сергей Коновалов поделились впечатлениями от культурной программы фестиваля, отметив «Дни континентов» и мероприятия по так называемому культурному шефству регионов России над делегациями других стран. Сергей Коновалов к тому же – участник ансамбля «Росинка», который укрепил свою международную известность благодаря успешному выступлению на форуме в Сочи.

Анна Зебницкая была в числе тех, кто обеспечивал информационное и «имиджевое» сопровождение работы стенда Владимирской области на фестивале. Она отметила, что искреннее восхищение молодежи вызывала информация о количестве памятников истории и культуры в 33-м регионе. Делегаты из Индии были так впечатлены, что посетили Владимирскую область сразу по окончании форума. Кроме, того иностранная молодёжь активно интересовалась возможностью получить образование в 33-м регионе.

Об особенностях деловой программы для молодых предпринимателей журналистам рассказали Мария Беспалова и Артем Пархоменко. По словам Артема, он определил своей целью «впитать все тренды фестиваля» и насчитал 11 ключевых направлений, первый из которых – показать Россию как гостеприимную открытую страну, в том числе – «открыть» её для самих россиян.

Автор: Владимирская служба новостей