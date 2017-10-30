Во Владимирской области установлена величина прожиточного минимума

Во Владимирской области установлена величина прожиточного минимума за третий квартал 2017 года. Его размер на душу населения составляет – 9739 рублей, для трудоспособного населения - 10594 рубля, для пенсионеров – 8177 рублей, для детей – 9731 рубль. Соответствующее постановление подписала губернатор Светлана Орлова.

Эти показатели будут использоваться для оценки уровня жизни населения Владимирской области при разработке и реализации социальных программ, для оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, для формирования бюджета области и для других установленных законодательством целей.





Автор: Владимирская служба новостей