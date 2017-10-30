Анастасия Хомячкова завоевала золото Кубка Европы по самбо

Анастасия Хомячкова завоевала золото Кубка Европы по самбо. Соревнования прошли в Мадриде (Испания) с 28 по 29 октября.

Кубок Европы был организован среди взрослых по спортивному и боевому самбо, также был разыгран командный кубок. В нем участвовали порядка 200 спортсменов из 16 стран. Проведение турнира в Испании – дань памяти первого президента Международной федерации самбо Фернандо Компте. Он делал многое для развития самбо в мире и считал, что «на сегодняшний день самбо – самый эффективный и прикладной вид единоборств из всех существующих».

В составе российской сборной по спортивному самбо за победу боролась представительница Владимирской области, студентка Института физической культуры и спорта ВлГУ Анастасия Хомячкова. Она выступает в весовой категории до 68 кг. Анастасия показала отличные результаты и завоевала золотую медаль в индивидуальном зачете. Второе место в данной весовой категории заняла спортсменка из Франции, третье – самбистки из Италии и Испании.

Студентка опорного университета 33-го региона является чемпионкой Европы по самбо, серебряным призёром чемпионата России 2017 года, победительницей Всероссийских соревнований по самбо среди студентов, многократной победительницей первенств Европы и мира.

Анастасия Хомячкова – воспитанница областной спортивной школы по самбо им. Е. В. Чичваркина. Она тренируется под руководством тренера высшей категории Юрия Сенюкова.

Автор: Владимирская служба новостей