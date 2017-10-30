Пациентов с инфарктами будут оперировать в круглосуточном режиме

С 1 декабря пациентов с инфарктами будут оперировать в Городской больнице №4 города Владимира в круглосуточном режиме. Это стало возможным после установки современного ангиографа – аппарата для проведения рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения патологий сердечно-сосудистой системы, уже второго по счету в медицинском учреждении.

Стоимость ангиографа – 39 млн рублей. Это высокотехнологичное медицинское оборудование, произведенное японской фирмой Shimadzu. Средства на приобретение техники выделены Фондом ОМС.

Техническое перевооружение позволит оперативно диагностировать не только инфаркты и прединфарктные состояния и устанавливать кардиостимуляторы, но и экстренно, в любое время суток, проводить стентирование сосудов сердца и тем самым восстанавливать работу жизненно важного органа. Такая помощь сейчас оказывается круглосуточно лишь в региональном сосудистом центре Областной клинической больницы. Остальным первичным сосудистым центрам Владимира, Коврова, Александрова и Мурома только предстоит перейти на 24-часовой формат работы.

После введения в строй второго ангиографа специалисты первичного сосудистого центра Городской больницы №4 г. Владимира смогут существенно увеличить объемы высокотехнологичной медицинской помощи пациентам кардиологического профиля и устанавливать порядка 2 тысяч стентов в год.

Напомним, что первичный сосудистый центр ГБ №4 обслуживает пациентов из Владимира, Радужного, а также из Юрьев-Польского и Суздальского районов. Кроме того, рассматривается возможность включения в схему маршрутизации пациентов из Собинского района.

Автор: Владимирская служба новостей