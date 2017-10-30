Взятка не прошла

Взятка не прошла. На минувшей неделе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, за рулем которого находился уроженец одной из стран Средней Азии. Проверка показала, что мужчина был пьян. За не составление на него административного протокола, брат водителя предложил инспектору взятку в размере 5 тысяч рублей. Сотрудники полиции сообщили о данном факте дежурную часть, после чего незаконные действия мужчины были пресечены.

Автор: Владимирская служба новостей