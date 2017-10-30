За выходные на дорогах области было сбито три пешехода

За выходные на дорогах Владимирской области было сбито три пешехода. Смертельное ДТП произошло в Гусь-Хрустальном. Легковушка сбила 46-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Аналогичная авария произошла в Коврове. Пострадавшим оказался 26-летний молодой человек. С переломами он был доставлен в больницу.

А на трассе М-7 «Волга» грузовик врезался в стоявшую на обочине дороги Газель, которая от удара наехала на водителя данного транспортного средства. Мужчина был госпитализирован.

Автор: Владимирская служба новостей