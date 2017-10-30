День памяти жертв политических репрессий

Сегодня с 11.00 до 11.45 в храме Рождества Христова (ул. Б. Московская, д.68) пройдёт панихида по невинно убиенным жертвам политических репрессий, в 11.45 состоится митинг.

День памяти жертв политических репрессий отмечают в России с 1991 года. На протяжении всех этих лет памятные мероприятия проходят и в городе Владимире 30 октября на территории Богородице-Рождественского монастыря.

В этом году состоится традиционное мемориальное мероприятие, посвящённое Всероссийскому дню памяти жертв политических репрессий.

Ежегодную акцию в Богородице-Рождественском монастыре проводит администрации города Владимира совместно с Владимирским региональным отделением общероссийской общественной организации «Российское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал» при поддержке Владимиро-Суздальской Епархии.





Автор: Владимирская служба новостей