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Новости
29.10.2017 17:47

В рамках «Осенней недели добра» проведено более 700 акций
Во Владимирской области подведены итоги добровольческой акции «Осенняя неделя добра», которая прошла с 9 по 22 октября. Приоритетными направлениями стали: «Патриотическое», «Равные возможности», «Благоустройство социально-значимых объектов» и «Семья, материнство, детство». Также прошли акции, приуроченные к Году экологии в России, по экологическому направлению и оказанию помощи приютам для бездомных животных.
В этом году в рамках «Осенней недели добра» было проведено более 700 добровольческих акций, в которых приняли участие более 17 тысяч волонтеров со всего региона. Участниками акций стали активисты школ, средних специальных учебных заведений, инициативные группы детских и молодежных общественных объединений из всех муниципальных образований области. 
Наибольшее количество акций провели волонтёры Гусь-Хрустального, Камешковского, Петушинского, Собинского, Судогодского и Юрьев-Польского районов, а также города Владимира.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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