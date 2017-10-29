Владимирская область презентовала свой туристский потенциал в Санкт-Петербурге

В Городском туристско-информационном бюро Санкт-Петербурга состоялась презентация туристского потенциала 33-го региона. Мероприятие было организовано комитетом по туризму администрации Владимирской области совместно с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.

В работе деловой сессии приняли участие представители исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления Владимирской области и Санкт-Петербурга, ответственных за развитие туризма, а также представители туристических компаний и отелей регионов.

На презентации было рассказано о туристическом потенциале Владимирского края, его туристических маршрутах и продуктах, а также о запуске прямого рейса по маршруту Санкт-Петербург — Владимир. Напомним, что Владимир и Суздаль — это знаковые пункты на всемирно известном туристическом маршруте «Золотое кольцо России». Именно здесь зарождалась российская государственность, в этих городах сосредоточено более 3,5 тысяч памятников истории и культуры.

Развитию туризма в регионе будет способствовать предстоящий Чемпионат мира по футболу. В рамках масштабного проекта «Владимир — культурная столица Чемпионата мира по футболу 2018» наша область готова предложить болельщикам широкий спектр разнообразных культурно-исторических маршрутов, объединяющих Владимир, Суздаль, Гороховец, Вязники, Муром и другие города.

Автор: Владимирская служба новостей