Светлана Орлова ответила на вопросы депутатов

Губернатор Светлана Орлова в ходе ежегодного отчёта о деятельности администрации Владимирской области перед Законодательным Собранием ответила на вопросы депутатов.

Так, депутат от Александровского района Александр Нефедов поднял вопрос о дальнейшем развитии экономики и создании новых рабочих мест в граничащих с Московской областью районах - Александровском, Киржачском, Петушинском, чтобы меньше местных жителей уезжало на работу в Москву. Светлана Орлова пояснила, что привлечению новых инвесторов, которые создают новые рабочие места на производствах, в регионе уделяется большое внимание. Есть планы и по дальнейшему развитию экономик названных районов. Вместе с тем, считает она, в этом деле важны усилия и муниципальных властей. Не следует забывать на местах и о развитии социальной сферы, без которой территория не будет привлекательна для населения, подчеркнула Губернатор.

Депутат от Гусь-Хрустального района Михаил Максюков предложил актуализировать информацию по исполнению наказов избирателей, полученных в ходе выборов и переданных депутатами-одномандатниками Губернатору для помощи в их выполнении. «Учитывая объемы сделанного, невыполненным осталось не так много», - заметил депутат. Светлана Орлова назвала эту идею хорошим предложением и пообещала, что по выполнению наказов будет «проведена ревизия и составлен отчет».

Депутата Алексея Русаковского интересовали планы по дальнейшей газификации области. Глава региона отметила, что эта работа обладминистрацией активно ведётся совместно с компанией «Газпром». План-график газификации районов области на ближайшие годы разработан. «Планы по каждой территории будут предоставлены депутатам ЗС, чтобы они могли компетентно отвечать на вопросы избирателей в своих округах. Обязательно будем газифицировать всю область. Программа эта рассчитана до 2022 года», - пояснила Губернатор.

Руководитель депутатской фракции ЛДПР в областном парламенте Владимир Сипягин спросил о перспективах развития сельского хозяйства в регионе. В числе приоритетов отрасли Светлана Орлова назвала производство молока и мяса. Отметила необходимость развития таких направлений как овцеводство, кролиководство, рыбоводство, набирающего обороты производства сыров. Кроме того, она сообщила о разработке областной программы по ветеринарии, которая в будущем поможет избежать потерь от эпидемий скота.

Председатель комитета ЗС по вопросам государственного устройства, правопорядка и местного самоуправления Роман Кавинов попросил Орлову «расширить» постановление Губернатора, по которому сельские поселения получают финансирование из областного бюджета на благоустройство по принципу 50 на 50. То есть на каждый рубль, собранный на эти цели жителями, бюджет добавляет 1 рубль. Он предложил распространить действие документа и на деревни, входящие в черту городских поселений. Сейчас это постановление на них не распространяется. Губернатор согласилась с постановкой вопроса, но считает, что надо сначала разобраться с источниками финансирования и возможностями бюджета, потребуются дополнительные расчеты. Она дала поручение департаменту финансов, бюджетной и налоговой политики изучить вопрос и сообщить о возможностях положительного решения проблемы.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Вячеслав Картухин спросил о перспективах продления сроков действия федеральной программы расселения граждан из аварийного жилья. «Аналогичная областная программа будет продолжаться, такое решение уже принято», - сообщила Губернатор. Что касается федерального центра, то там решение еще не принято. Светлана Орлова попросила ЗС области подключиться к этой теме: «Депутатам также следует приложить все усилия, в том числе пролоббировать вопрос на уровне партийных фракций».

Еще один вопрос Вячеслава Картухина касался сроков завершения ремонта федеральной трассы М7, который доставляет много неудобств автомобилистам. Подрядчики обязуются основной объем работ закончить в конце ноября, ответила глава региона, сообщив, что она держит вопрос на контроле, постоянно контактирует с дирекцией Федерального казённого учреждения «Упрдор Москва – Нижний Новгород», торопит их. Вместе с тем, объем выполненной работы – большой, качество хорошее, отметила она.

Депутат от КПРФ Лариса Емельянова выразила обеспокоенность ситуацией в школах Радужного: они закрыты на карантин по пневмонии. При этом в местной поликлинике затянулся ремонт. И больным, и медикам в таких условиях приходится нелегко. Светлана Орлова потребовала от департамента здравоохранения усилить работу с подрядной организацией. Вместе с тем, Губернатор отметила, что есть и другая проблема: «Люди не хотят вакцинироваться от гриппа. В итоге грипп перерастает в пневмонию». Надо убеждать людей бережнее относиться к собственному здоровью, считает глава региона.

Депутата от Судогодского и Селивановского районов Сергея Тучина интересовали планы области по мусоропереработке. Светлана Орлова отметила, что вопрос это сложный, резонансный. Строить современные мусороперерабатывающие предприятия область будет. Но окончательное решение по их размещению может быть принято только после обсуждения с жителями. При этом Губернатор подчеркнула, что мы не допустим в наш регион мусор из Москвы и Московской области.

Вопрос Светланы Мангушевой, депутата от Ковровского и Гороховецкого районов, касался областной программы строительства новых школ, призванной ликвидировать вторую смену в общеобразовательных учреждениях. Губернатор сообщила, что в этом направлении ведется активная работа. До 2025 года запланировано строительство и реконструкция 37 школ региона (24 из них - новые объекты). Светлана Орлова поручила директору департамента образования Ольге Беляевой подготовить для депутатов прогноз по каждой из территорий с указанием сроков перехода на обучение в одну смену.





Автор: Владимирская служба новостей