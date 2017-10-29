"Торпедо" не сумело обыграть ФК «Локомотив - Казанка»

В рамках 15-ого тура ФОНБЕТ - первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Запад» владимирское "Торпедо" не сумело обыграть ФК «Локомотив - Казанка». Черно-белые потерпели поражение со счетом 0:2.

Таким образом, наши футболисты опускаются на 8 месте в турнирной таблице, в активе команды по-прежнему 22 очка.

4 ноября «Торпедо» проведёт заключительный в этом году домашний матч. Соперником станет московский клуб «Велес». Матч начнётся в 15 часов. Вход для болельщиков будет бесплатным.

Автор: Владимирская служба новостей