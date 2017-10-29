В третьем туре - две домашние победы

Волейбольный клуб «Владимир» провел очередные игры чемпионата России среди мужских команд высшей лиги «Б». Гостями наших спортсменов были волейболисты «северной» столицы «Автомобилист» (Санкт-Петербург), которые до этого тура выиграли все шесть игр и по потерянным очкам были лидерами турнира.

В первый игровой день наши соперники с самого начала захватили инициативу и вели с солидным очковым отрывом две трети партии. Но в концовке владимирцы проявили упорство и заставили петербуржцев сделать большее количество ошибок, что позволило вырвать победу 25:21. Дальше игра продолжилась с переменным преимуществом то одного, то другого коллектива, вторая и третья партии завершились с одинаковым счетом 25:14 по победе в сете каждой команды.

Решающей стала четвертая партия, в которой команды попеременно владели инициативой, но завершилась «на балансе» победой ВК «Владимир» 26:24. Итог 3:1 - победа владимирцев, которая позволила нашим спортсменам подняться после игрового дня на третье место в таблице чемпионата.

Второй игровой день сложился для «Владимира» немного проще. С самого начала владимирские волейболисты захватили инициативу и не упустили до самого конца, одержав седьмую победу в сезоне 3:0 (25:15, 25:20, 25:22) и поднявшись на вторую строчку турнирной таблицы зоны «Запад».

По состоянию на 26 октября на первом месте «Технолог-Белогорье» (Белгород) – 8 побед и 26 очков после 10 игр, на втором - ВК «Владимир» 7 побед и 21 очко после 8 игр, на третьем - воронежский «Кристалл» 7 побед и 21 очко после 10 игр.

Далее расположились «Подмосковье» (Одинцово) 6 побед и 18 очков после 8 игр и «Автомобилист» (Санкт-Петербург) – 6 побед и 17 очков после 8 игр, у майкопского «Динамо-МГТУ» 5 побед и 12 очков после 10 игр. Одна победа и 4 очка у дальневосточных волейболистов «Элвари-Сахалин» и замыкают таблицу, не одержавшие ни одной победы, ростовский «Ростов-Волей» и «Динамо-ЦОП» (Краснодар).

Теперь волейболистам ВК «Владимир» предстоит выездной тур в подмосковное Одинцово, где 5-9 ноября сыграют по две игры с «Подмосковьем» и «Элвари-Сахалин».

Автор: Владимирская служба новостей