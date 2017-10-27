6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
27.10.2017 16:25

В одном из магазинов Мурома обнаружены санкционные продукты
В одном из магазинов Мурома обнаружены санкционные продукты. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Владимирской области совместно с Управлением Роспотребнадзора и прокуратуры нашли на прилавках окорок мясной сыровяленый производства Италия весом более 2 килограммов, продукт сыровяленый из свинины производства Италия (шейка, окорок, шпик) - 23 подложки общим весом - 1.610 кг. 
Товар был изъят и уничтожен на полигоне ТБО.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт