В одном из магазинов Мурома обнаружены санкционные продукты

В одном из магазинов Мурома обнаружены санкционные продукты. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Владимирской области совместно с Управлением Роспотребнадзора и прокуратуры нашли на прилавках окорок мясной сыровяленый производства Италия весом более 2 килограммов, продукт сыровяленый из свинины производства Италия (шейка, окорок, шпик) - 23 подложки общим весом - 1.610 кг.

Товар был изъят и уничтожен на полигоне ТБО.

Автор: Владимирская служба новостей