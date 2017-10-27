Во Владимире назвали лучших отцов региона

Во Владимире наградили победителей и призеров областного конкурса «Отцовство - долг и дар». В номинации «Лучший отец, воспитывающий детей один» лучшими стали Роман Антишин (Суздальский район) и Роман Синев (о.Муром).

В номинации «Лучший отец, возглавляющий семейный детский дом или приёмную семью» - Александр Ермалюк (г.Кольчугино) и Сергей Михеев (Меленковский район).

В номинации «Лучший многодетный отец» ввиду равной суммы баллов, набранных участниками конкурса, было учреждено несколько вторых и третьих мест, поэтому список победителей расширен: это Сергей Никифоров (г.Радужный), Алексей Скрябин и Евгений Колпаков (оба из Селивановского района), Алексей Косарев (Ковровский район), Денис Мансуров (г.Киржач), священнослужитель Максим Сидоров (Юрьев-Польский район).

В номинации «Лучший отец — общественный деятель» также оказалось более трех призеров: это Александр Михайлов (г.Камешково), Александр Багаев (Ковровский район), Игорь Александров (Александровский район), Михаил Гусев (о.Муром) и Евгений Спирин (Вязниковский район).

Кроме того, специальные призы вручили представители общественных организаций, входивших в конкурсную комиссию: приз Союза женщин Владимирской области получил Михаил Кузнецов (Гусь-Хрустальный район), приз Владимирского областного отделения Российского детского фонда – Александр Голяков (о.Муром), приз областной библиотеки для детей и юношества – Алексей Сытов (Меленковский район), а областной Совет отцов наградил Ивана Калашникова (Петушинский район).

В рамках торжественной церемонии также были вручены Почетные знаки «Родительская слава Земли Владимирской» девяти многодетным семьям региона – это Ворозовы (о.Муром), Дворниковы (Собинский район), Логуновы (г.Гусь-Хрустальный), Поддуваловы (Киржачский район), Рубцовы (Ковровский район), Рябышевы (г.Радужный), Снеговы (Кольчугинский район), Соломахины (Александровский район), Ястребовы (Гусь-Хрустальный район).

Отметим, в регионе проживает более 170 тысяч семей с детьми, из них более 10 тысяч – многодетные. Все они получают регулярную помощь – в регионе установлено 15 видов выплат, общий объем которых оценивается в 1,5 млрд. рублей. С 2017 года при рождении одновременно трех и более детей выплачивается единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, таким семьям предоставлено право получить участок для индивидуального жилищного строительства независимо от иных критериев постановки на учет. Кстати, 2367 многодетных семей уже получили земельные участки. На предоставленных земельных участках построено 107 жилых домов и на 408 земельных участках начато строительство. Организован отдых многодетных и малообеспеченных семей: на Черноморском побережье Краснодарского края, в Республике Крым и Словении с 2016 года бесплатно отдохнули почти 2 тысячи человек, более 1200 из них – дети.

На повышение статуса семьи, укрепление нравственных семенных ценностей направлено много конкурсов, акций и проектов – «Марафон семейных традиций», «Радуга семейных талантов», «Многодетная семья – забота общая», кинофестиваль «Владимирская вишня». В регионе активно работает областной Совет отцов – его первичные организации есть почти во всех городах и районах.

Автор: Владимирская служба новостей