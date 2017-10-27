Владимирская область располагает огромным потенциалом для развития внутреннего туризма

Губернатор Светлана Орлова в ходе своего ежегодного отчета перед депутатами Законодательного Собрания рассказала о мерах, предпринимаемых администрацией Владимирской области в сфере развития туризма.

Как отметила глава региона, если еще 4 года назад Владимирскую область посещали 1,5 млн. туристов в год, то сейчас их уже 4 миллиона, а вклад туризма со смежными отраслями в экономику региона составляет порядка 7 процентов с учетом мультипликативного эффекта.





«Не случайно V межрегиональный экономический форум проходил под девизом «Туризм как фактор роста инвестиционной привлекательности и социально-экономического развития регионов, - подчеркнула Светлана Орлова. - Область располагает огромным потенциалом, как для развития внутреннего туризма, так и для приема иностранных путешественников».





В настоящее время в 33-м регионе наиболее активно развиваются экологический, познавательный, религиозный, детский, событийный и гастрономический виды туризма. Так, с 2016 года успешно реализуется проект «Гастрономическая карта Владимирской области», включающий в себя 15 маршрутов. Напомним, что этот региональный проект стал основой для создания «Гастрономической карты России».

На сегодняшний день во Владимирской области сформировано более 100 детских военно-исторических, экологических и культурно-познавательных маршрутов, на которых за 2 года побывало свыше 100 тысяч детей.

Серьезный импульс развитию туризма придала успешная реализация проекта «Духовные скрепы Владимирской Руси», в основе которого – экскурсии по монастырям и храмам.

На сегодняшний день в области динамично развивается событийный туризм, который является уникальным видом туризма, так как он неисчерпаем по содержанию. В качестве примера губернатор привела «День огурца», отметив, что он стал третьим в рейтинге самых лучших и популярных гастрономических фестивалей России летом 2017 года. В Топ-10 лучших осенних гастрономических фестивалей страны входит и фестиваль «МедовухаFest».





«Целями и задачами таких фестивалей являются не только популяризация новых форм соединения традиционной культуры с современным искусством, выявление и поддержка самобытных авторов-исполнителей и коллективов, но и интеграция народных традиций в современное культурное пространство, а главное - привлечение в качестве участников большого количества зрителей», - подчеркнула Светлана Орлова.





Губернатор также напомнила, что Владимирская область активно готовится к Чемпионату мира по футболу 2018 года.





«Продвижение проекта «Владимир – культурная столица Чемпионата мира по футболу 2018 года» ведется как в России, так и за рубежом. В августе проект был презентован в немецком городе Росток. Уже сейчас разработан ряд маршрутов для болельщиков, в которые включены объекты гастрономического туризма, агротуризма, культурно-исторические объекты. Цель проекта – представить Россию как открытую и гостеприимную «хозяйку» мирового футбольного первенства – страну великой культуры, вековых традиций, высоких спортивных достижений», - подчеркнула Светлана Орлова.

Автор: Владимирская служба новостей