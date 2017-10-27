В областном центре пройдет фестиваль "Умный Владимир"

Уже в третий раз в областном центре пройдет фестиваль "Умный Владимир". Н а одной площадке соберутся те, кому небезразлична наука, кто не представляет себе жизнь без знаний, кто готов рисковать и воплощать в жизнь самые смелые идеи.

Программа фестиваля будет разбита на два дня. Завтра состоится большой турнир по спортивному «Что? Где? Когда?». Вопросы для игры подготовил капитан элитарного клуба Борис Белозёров. Турнир состоится в комплексе «Милосердие и порядок» (Владимир, ул. Добросельская, 2г). Начало — 12:00.

А в воскресенье, 29 октября, пройдет основная программа фестиваля. Для гостей подготовлены различные мастер-классы, интеллектуальные и бизнес-игры, круглые столы, физические и химические опыты, викторины с призами и подарками и, конечно же, вкуснейший кофе с угощениями. В течение всего дня будет работать лекторий, где каждый желающий сможет узнать что-то новое по самым разнообразным темам. Как и ранее, принимать фестиваль будет Центр культуры и искусства на Соборной. Начало — 11:00.

Стоимость билета 150 рублей. Детям до 6 лет — бесплатно.





Автор: Владимирская служба новостей