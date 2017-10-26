Участились случаи незаконной установки электросчётчиков частными компаниями

Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» сообщают об увеличении фактов мошенничества при установке приборов учёта электроэнергии во Владимирской области. Как правило, сотрудники так называемых специализированных компаний, предлагают произвести замену счётчика с оплатой стоимости и услуг по его установке на месте.

Филиал «Владимирэнерго» напоминает, что проводить проверку (осмотр) счетчиков электрической энергии может только ресурсоснабжающая организация, либо управляющая компания. Представители других организаций не имеют права проводить какие-либо действия (признавать пригодными или не пригодными для расчетов, требовать их замены) с приборами учета электрической энергии!

При проведении проверки (осмотра) специалисты «Владимирэнерго» представляются и предъявляют служебное удостоверение. После проведения проверки счетчика энергетики выдают акт, в котором указываются итоги осмотра либо требование о его замене/поверке (если счетчик неисправен, либо истек срок поверки), и производят опломбирование прибора учета. При этом они не предлагают на месте оплатить денежные средства за установку прибора учета. Это можно сделать только в офисах обслуживания потребителей компании.

Стоит отметить, что в зоне деятельности филиала «Владимирэнерго» правом контрольной пломбировки приборов учета электроэнергии обладают только сотрудники этой энергокомпании. При самовольном срыве пломбы или установке пломбы сторонней организации, вместо расчетов по показаниям счетчика будет произведен расчет безучетного потребления электроэнергии в соответствии с действующим законодательством.

Автор: Владимирская служба новостей