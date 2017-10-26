Более 470 тысяч жителей Владимирской области занимаются физкультурой и спортом

Развитие спорта как важной составляющей социального благополучия жителей Владимирской области стало одной из тем ежегодного отчёта губернатора Светланы Орловой перед депутатами Законодательного Собрания.

В 33-м регионе физической культурой и спортом занимаются более 470 тыс. человек, активно развиваются более 90 видов спорта, 66 областных спортивных федераций прошли государственную аккредитацию.

Губернатор констатировала, что в последние годы сложилась положительная тенденция развития физкультурно-спортивной отрасли. Так, введены в строй спортивно-оздоровительные центры с плавательным бассейном в Александрове, Вязниках и Коврове, в последнем также появился спортивный центр с ледовым залом, а в селе Добрынском Суздальского района – плавательный бассейн.

В этом году началось строительство центров по хоккею с шайбой и фигурному катанию во Владимире и Александрове, стадиона – в Суздале, ФОКа с плавательным бассейном – в спортивно-оздоровительном центре «Олимп». Продолжается строительство ФОКа в Петушках и стадиона в Камешковском районе, а в Коврове начата реконструкция спортивного комплекса «Мотодром».





«Мы с вами продолжаем реализацию, по моему мнению, очень успешного проекта «1000 площадок», в рамках которого построено уже около 600 спортивных объектов» , – сообщила Светлана Орлова.





Добавим, что благодаря вовремя погашенным долгам за газ Владимирская область вошла в программу «Газпром – детям», в рамках которой будут построены и реконструированы спортивные объекты в Судогде, Гусь-Хрустальном, Гороховце, Суздале и в Собинском районе.

За последние три года наш регион превратился в одну из ключевых площадок по проведению крупных всероссийских и международных спортивных мероприятий. Напомним, в августе прошлого года Владимирская область стала центром проведения II Всероссийского летнего фестиваля ГТО, в котором приняли участие школьники из 69 регионов России, а в октябре у нас прошёл VI Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Это масштабное мероприятие дало толчок для дальнейшего развития в нашей области как массового спорта, так и спорта высших достижений. Отличную оценку развитию спортивной инфраструктуры 33-го региона дал Президент России Владимир Путин.

Особое место у нас уделяется развитию национальных видов спорта. Всё большую популярность во Владимирской области набирают гиревой и городошный спорт. Ровно полвека в регионе развивается самбо. Согласно соглашению с Всероссийской федерацией самбо, 33-й регион является экспериментальной площадкой по популяризации этого вида борьбы среди молодёжи в образовательных учреждениях. Проект «Самбо в школу» реализуется в 26 школах области.





Автор: Владимирская служба новостей