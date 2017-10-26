В Вязниковском районе открыт мост через реку Мстёрку

В посёлке Мстёра Вязниковского района торжественно открыт мост через реку Мстёрку. Новая переправа была возведена по программе реконструкции дорожного хозяйства Владимирской области. На эти цели из областного бюджета было выделено почти 24 миллиона рублей, ещё около двух миллионов рублей добавил муниципальный бюджет.

К строительным работам приступили в мае этого года. Согласно контракту они должны были завершиться до 30 ноября, но благодаря усилиям подрядной компании это случилось на месяц раньше.

Новый объект будет выполнять не только функцию переправы, но и регулировать поток воды из реки Мстёрки в Клязьму. Донный спуск позволит прочищать реку и поддерживать необходимый уровень воды. А проведённое укрепление берега обеспечит практически круглогодичное движение транспорта. Максимальное затопление моста (до 30-40 см) возможно лишь при самых больших паводках. При этом движение пожарной техники и машин скорой помощи не будет прервано.

В ближайшие годы на берегу Мстёрки планируется обустройство смотровой площадки и места общественного отдыха. Кроме того, дополнительно будет благоустроен детский пляж.

Автор: Владимирская служба новостей