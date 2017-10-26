Светлана Орлова: «Во Владимирской области комфортно жить, работать и воспитывать детей»

Губернатор Светлана Орлова в ходе своего ежегодного отчета перед депутатами Законодательного Собрания рассказала о мерах, предпринимаемых администрацией Владимирской области в сфере демографической политики.

Она отметила, что в социальной политике государства исключительно важное место занимают вопросы укрепления семьи. Напомним, что по инициативе Светланы Орловой во Владимирской области был введен новый вид социальных выплат - семейным парам, прожившим в браке 50, 60, 70 лет. За 2 года эти выплаты получили более 4 тысяч семей на сумму 218 миллионов рублей.

В регионе проживает более 170 тысяч семей с детьми, из них более 10 тысяч семей – многодетные. Все они получают регулярную помощь. Так, например, с 2017 года при рождении одновременно трех и более детей выплачивается единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей.

Президентом и Правительством России поставлена задача - до 2019 года устранить очередь многодетных семей на земельные участки с подведенной инфраструктурой. На 1 октября этого года земельные участки в регионе получили 2367 семей. На предоставленных участках уже построено 107 жилых домов и на 408 участках ведется строительство.

Как подчеркнула глава региона, благодаря совместной работе с депутатским корпусом были внесены изменения в областное законодательство, регулирующее предоставление земельных участков многодетным семьям: четко определен срок формирования земельных участков в случае их отсутствия (не более 6 месяцев) и введен фактор оседлости в пределах Владимирской области.

Администрация Владимирской области организует отдых многодетных и малообеспеченных семей: на Черноморском побережье Краснодарского края, в Республике Крым и Словении с 2016 года бесплатно отдохнули почти 2 тысячи человек, более 1200 из них – дети.

За 2016-17 годы приобретено 264 квартиры для детей-сирот.

Свои плоды приносят усилия по поддержке материнства и детства в региональном здравоохранении. Так, с 2013 года рождаемость во Владимирской области выросла на 3,1 процента. Существенно снизилась младенческая смертность.

Светлана Орлова подчеркнула: впервые в составе расходов бюджета на 2017 год сформирован «детский бюджет». Каждый третий бюджетный рубль направляется на государственную поддержку семьи и детей.

Еще пять лет назад одной из главных проблем в социальной сфере области был дефицит мест в детских садах. На его сокращение нацелена программа модернизации региональной системы дошкольного образования. В рамках программы в 2016 году построено 3 новых здания на 470 мест и открыты новые группы в детских садах и школах. Всего за 2016 год создано около 600 мест. Решена проблема с детскими садами для детей старше 3-х лет. Все дети от 3 до 7 лет устроены в детские сады. Идет строительство детского сада на 190 мест в мкр. Юрьевец областного центра. Вместе с тем еще остаются определенные проблемы во Владимире и в Суздальском районе.

В числе приоритетных задач Губернатор назвала развитие системы дополнительного образования в регионе, поиск новых подходов, которые для этого требуются: «И по форме, и по качеству современное дополнительное образование должно меняться. Необходимо создавать новую модель этого образования, ядром которой должны стать модельные центры дополнительного образования, детские технопарки. Поэтому мы приложили все усилия, чтобы включиться в очередной проект Агентства стратегических инициатив, поддержанный всеми нашими крупными промышленными предприятиями, и открыли в нашем регионе детский технопарк «Кванториум» - сообщила Светлана Орлова.

Очень важный вопрос – обеспечение доступности дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Этот вопрос решается в рамках программы «Доступная среда».

На всестороннее развитие детей направлен и целый ряд других проектов, в том числе - «Туристический паспорт школьника» и «Самбо в школу».

Автор: Владимирская служба новостей