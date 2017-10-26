До 2015 года в 33 регионе построят 37 школ

Губернатор Светлана Орлова выступила с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного Собрания. Глава региона отметила, что несмотря на существующие трудности, Россия выходит на долгосрочный экономический рост, и задача органов государственных власти всех уровней — обеспечение его устойчивости. Решение этой задачи напрямую связано с модернизацией образования, включая систему профессиональной подготовки кадров для региональной экономики.

Ключевая задача - обеспечить школьников современной образовательной средой. В 2017 году завершено строительство школы-сада в Гусь-Хрустальном районе на 300 мест, продолжается реконструкция Петушинской школы № 1 на 340 мест и учреждения дополнительного образования «Патриарший сад» во Владимире, строятся школы на 1200 мест в микрорайоне 8-ЮЗ областного центра и на 550 мест - в Кольчугино.

В 2016-17 годах в сельских школах региона отремонтировано 36 спортивных залов, оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 47 спортивных площадок, открыты 48 школьных спортивных клубов.

Только за 2 года регион закупил 25 школьных автобусов, а всего с 2013 года закуплено 36 автобусов.

Установлены льготы по оплате коммунальных услуг учителям сельских школ, повышена заработная плата начинающим педагогам до уровня первой квалификационной категории, реализуется долгосрочная целевая Программа ипотечного кредитования. Выплаты получили 35 молодых педагогов.

Решается вопрос привлечения педагогических кадров в систему общего образования, особенно в районах, прилегающих к Московской области.





«Сегодня важно создавать конкурентоспособную систему среднего профессионального образования, обеспечивающую подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, - считает Губернатор. - Необходимо уделить самое пристальное внимание подготовке инженерных кадров, прежде всего в колледжах, которые готовят специалистов для конкретных предприятий».





Владимирская область вошла в число 21 региона страны, в которых апробируется проект внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.

Увеличены объемы подготовки кадров по востребованным профессиям; открываются новые специальности по заказу работодателей. На базе профессиональных образовательных организаций открыто 4 многофункциональных центра для отраслей: машиностроение, транспорт, строительство и оборонно-промышленный комплекс. К 2020 году планируется создать еще 4 центра.

Реализуется проект развития дуального образования, к которому подключились ведущие предприятия региона. Владимирская область активно участвует в движении и чемпионате рабочих профессий «Молодые профессионалы» по стандартам Уолд Скиллс (WorldSkills) Россия. Результаты чемпионатов среди молодых профессионалов становятся ориентиром для учреждений среднего профессионального образования. И вот он, новый показательный результат – успех российской сборной на чемпионате мира WorldSkills, который на днях завершился в ОАЭ. Наши молодые профессионалы первенствовали во многих компетенциях. В составе команды был и наш земляк – Александр Воробьёв из Коврова, молодой специалист в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».





«У нас много планов, - сообщила Светлана Орлова. - Это и перевод учащихся на одну смену в общеобразовательных организациях Коврова и Владимира, Кольчугинского и Гороховецкого районов. Строительство школы в Собинке на 1000 мест, капитальный ремонт школ № 15 в Коврове и № 19 в Муроме, приобретение школьного оборудования и автобусов, ремонт спортивных залов, создание 18 школьных спортивных клубов, оснащение оборудованием спортивных площадок 11 сельских школ».

Автор: Владимирская служба новостей