Пристальное внимание уделяется в регионе вопросам переработки мусора

Губернатор Светлана Орлова рассказала о мероприятиях, проводимых в рамках Года экологии.

Для сохранения чистоты и безопасности водных объектов во Владимирской области организована работа по трем направлениям: расчистка русел рек, экологическая реабилитация водоёмов и капитальный ремонт плотин. Начата реализация двух крупных проектов по восстановлению и экологической реабилитации рек Колокша в черте Юрьева-Польского и Серая в черте Александрова.





«Вопросы охраны природы занимают важное место в повестке диалога власти и бизнеса. Компании вкладывают серьезные средства в экологию. Выводится из эксплуатации устаревшее оборудование, внедряются передовые средства очистки», - отметила Светлана Орлова.





Пристальное внимание уделяется вопросам переработки мусора. Утверждена территориальная схема обращения с отходами, сформированы три зоны деятельности региональных операторов: Западная, Центральная и Юго-Восточная. В четырех крупнейших городах области: Владимире, Коврове, Муроме и Александрове начата работа по внедрению раздельного сбора мусора на 350 площадках. Завершена рекультивация бесхозной свалки отходов стекольного производства и отходов потребления в Судогодском районе.

Светлана Орлова особо подчеркнула, что все мероприятия, связанные с наведением порядка в сфере обращения с отходами будут обсуждаться с населением.

Не меньше внимания в регионе уделяется вопросам экологического просвещения населения. С 23 по 25 августа в области состоялся Всероссийский экологический форум. В нем приняли участие более 2300 человек, в том числе представители 32 регионов России и 8 иностранных государств - Италии, Йемена, Китая, Латвии, Молдовы, Сирии, Турции, Швейцарии. Они обсуждали самый широкий круг вопросов – от лесовосстановления, очистки рек и проблем чистой воды до формирования стимулов для роста общественного экологического сознания, ответственности предприятий, выведения природоохранной деятельности на системный уровень. Также на форуме обсуждались вопросы повышения экологической безопасности и вовлечения молодежи в решение актуальных и стратегических экозадач на уровне регионов.

Автор: Владимирская служба новостей