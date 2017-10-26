Во Владимирской области увеличат объемы восстановления лесов

Губернатор Светлана Орлова сообщила депутатам Заксобрания о проводимой работе в сфере лесного комплекса.

Было отмечено, что по объемам посадки леса Владимирская область входит в тройку лидеров в Центральном федеральном округе. Так, в 2016 году лесовосстановительные мероприятия были выполнены на площади 4,9 тыс. га.

Одним из приоритетных направлений работы органов государственной власти области является обеспечение граждан древесиной для собственных нужд. В первую очередь лес выделяется многодетным семьям, получившим бесплатно земельный участок для индивидуального жилищного строительства, а также гражданам, чьи дома пострадали или полностью уничтожены пожаром. В частности, за 2017 год объем древесины, отпущенный льготной категории граждан, превысил 43 тыс. куб. метров.

С 2016 года реализуется 2 приоритетных инвестиционных проекта в области освоения лесов. Так, ООО «КовровЛесПром» занимается реконструкцией и развитием комплекса лесозаготовки и переработки древесины, а ЗАО «Муром» - поэтапной комплексной модернизацией производства фанерной продукции.

Одной из главных задач 2017 года - года Экологии - является увеличение объемов лесовосстановительных мероприятий до объемов выбывающих лесов. План по лесовосстановлению увеличен до 7 тыс. гектаров в год, - подчеркнула Губернатор.

Автор: Владимирская служба новостей