В Собинском районе откроется завод по производству нагревательных элементов

Сегодня в поселке Ставрово Собинского района состоится открытие завода по производству нагревательных элементов «Зоппас Индастриз Руссия».

Новое предприятие размещается на реконструированных производственных площадях Ставровского завода автотракторного оборудования. Оно будет производить тэны в стиральные и кофе-машины, электрические плиты и другое оборудование. Продукты компании будут продаваться в России, Белоруссии и Казахстане.

В завод компания «Зоппас» инвестирует около 6 млн. евро (более 560 млн. рублей). Сейчас на предприятии работает 29 человек. В 2018 году планируется увеличить штат до 150 сотрудников.

«Зоппас Индастриз» – международный концерн, который имеет производственные площадки в десяти странах Европы, Северной и Южной Америки, Азии. Основными направлениями его деятельности являются разработка и производство нагревательных элементов, а также промышленного оборудования для пластиковой упаковки.

Автор: Владимирская служба новостей