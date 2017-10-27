В Собинском районе откроется завод по производству нагревательных элементов
Сегодня в поселке Ставрово Собинского района состоится открытие завода по производству нагревательных элементов «Зоппас Индастриз Руссия».
Новое предприятие размещается на реконструированных производственных площадях Ставровского завода автотракторного оборудования. Оно будет производить тэны в стиральные и кофе-машины, электрические плиты и другое оборудование. Продукты компании будут продаваться в России, Белоруссии и Казахстане.
В завод компания «Зоппас» инвестирует около 6 млн. евро (более 560 млн. рублей). Сейчас на предприятии работает 29 человек. В 2018 году планируется увеличить штат до 150 сотрудников.
«Зоппас Индастриз» – международный концерн, который имеет производственные площадки в десяти странах Европы, Северной и Южной Америки, Азии. Основными направлениями его деятельности являются разработка и производство нагревательных элементов, а также промышленного оборудования для пластиковой упаковки.
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