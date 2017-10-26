В прошлом году в 33 регионе было отремонтировано 480 км автодорог и 6 мостов

Губернатор Светлана Орлова рассказала о развитии дорожной инфраструктуры в регионе.

В минувшем году во Владимирской области был выполнен ремонт 480 км автодорог и 6 мостов, установлено 2800 дорожных знаков. На селе построено 11,6 км дорог, круглогодичное транспортное сообщение получили 6 сельских населенных пунктов. При этом, особое внимание областной администрацией уделяется развитию дорожной инфраструктуры в моногородах региона, бюджетам которых в этом году был выделен областью 181 млн. рублей на ремонт 26 км автодорог.

В 2016 году на проведение неотложных ремонтно-восстановительных мероприятий на дорожной сети Владимирской области было направлено 400 млн. рублей, собранных по системе «Платон».





«В соответствии с новыми национальными стандартами в минувшем году обустроено более 100 пешеходных переходов, в первую очередь у общеобразовательных, дошкольных и медицинских учреждений. В результате проводимой работы аварийность на автодорогах области в прошедшем году снизилась на 10,1 процента, а на трассе М-7 «Волга» - на 6,4 процента. Только за 9 месяцев этого года количество ДТП сократилось на 6,6 процента», - отметила Светлана Орлова .

В сентябре во Владимире была открыта завершающая очередь строительства Лыбедской магистрали - транспортной развязки в начальной точке автомобильной дороги «Владимир - Муром - Арзамас». Как особо отметила глава региона, финансирование этого крупномасштабного проекта осуществлялось из федерального бюджета в рамках выполнения поручений Президента России Владимира Путина при содействии Минтранса.

В настоящее время продолжаются работы по реконструкции автодороги Владимир-Муром-Арзамас с обходом деревни Бараки в Судогодском районе, а также автомобильной дороги Рождествено-Просеницы-Городищи в Меленковском районе.





Автор: Владимирская служба новостей