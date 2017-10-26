Светлана Орлова: «Здравоохранение для нас - зона повышенного внимания!»

Губернатор Светлана Орлова в своем ежегодном отчете перед депутатами Законодательного Собрания проанализировала деятельность органов исполнительной власти Владимирской области в сфере здравоохранения.





«Здравоохранение – сфера, максимально приближенная к людям. Здесь и сохранение жизни и здоровья граждан, и профилактика болезней, и снижение заболеваемости населения. Для нас это - зона повышенного внимания, так как оказание услуг в этой сфере остается одним из самых чувствительных вопросов для людей» , - подчеркнула Светлана Орлова.





В результате проводимых в последние годы мероприятий в системе здравоохранения во Владимирской области отмечается улучшение демографической ситуации Так, смертность населения в результате ДТП снизилась на 13 процентов, от новообразований - на 3,2 процента, болезней системы кровообращения - на 3 процента, туберкулеза - на 38,3 процента, органов пищеварения - на 22 процента. Область заняла девятое место в рейтинге регионов страны по росту ожидаемой продолжительности жизни. Согласно данным Росстата, с 2005 по 2016 год этот показатель повысился на 6,8 лет. Существенно снизился и разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин.

Сданы в эксплуатацию современные диализные центры во владимирском микрорайоне Юрьевец и в Муроме, работают отделения реабилитации в железнодорожных больницах во Владимире и Коврове, открыта клиника «Мать и дитя» (выполняющая экстракорпоральное оплодотворение за счет средств ОМС).

Завершено строительство хирургического корпуса онкологического диспансера. Продолжается строительство амбулатории в селе Ляхи Меленковского района, планируется ввести её в действие в 2018 году.

В 2017 году регион приступил к завершению строительства долгостроев, длившихся более 20 лет, таких как терапевтический корпус в Юрьеве-Польском (со сроком сдачи в 2018 году), акушерский корпус в Гусь-Хрустальном (со сроком сдачи в 2019 году).

Во владимирской железнодорожной больнице в марте 2017 года открыто отделение медицинской реабилитации для пациентов после перенесенных инсультов, инфарктов и заболеваний опорно-двигательного аппарата, которая проводится за счет средств ОМС.

За период 2013-2016 годов в регионе построено 11 новых ФАПов и 4 ФАПа реконструированы, в 2017 году завершается строительство еще 4 ФАПов. В 2016 году проведены ремонты 50 ФАПов и амбулаторий, в этом году отремонтированы 13 объектов. Автопарк автомобилей скорой помощи обновлен на 79 процентов.

С июля 2017 года реализуется проект «Бережливые поликлиники», который позволит сделать работу регистратур и медицинских работников более рациональной за счет улучшения медицинской логистики, сокращения времени нахождения пациента в очередях и устранения ненужных хождений по кабинетам.

Губернатор напомнила, что Президентом России была поставлена задача разработать комплекс мер по обеспечению системы здравоохранения медицинскими кадрами. С этой целью обеспечен приток в учреждения здравоохранения региона молодых специалистов. Единовременную выплату получили 226 студентов медицинских вузов, обучающихся по целевому приему с 2014 года. Владимирская область активно включилась в программу «Земский доктор», благодаря которой 26 врачей приступили к работе на селе.

В числе приоритетных направлений для дальнейшего развития здравоохранения Светлана Орлова выделила модернизацию первичной медико-санитарной помощи, оснащение современным диагностическим оборудованием муниципального звена, в том числе центральных районных, участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, качественное обновление скорой медицинской помощи. Будет продолжен ремонт стационаров, поликлиник, амбулаторий и ФАПов.

Для обеспечения притока медицинских кадров для работы на селе и в малых городах с 2018 года планируется введение «подъемных» выплат: фельдшерам - по 500 тыс. рублей и врачам - по 1 млн. рублей.

В апреле 2017 года во Владимире состоялось расширенное заседание коллегии областной администрации по здравоохранению по вопросам качества медицинского обслуживания и состояния современной медицины. Обсуждалось большое количество проблемных вопросов. Часть из них решены.

Автор: Владимирская служба новостей