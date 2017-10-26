Светлана Орлова: «Сельское хозяйство - наш важнейший резерв для роста»

Губернатор Светлана Орлова в ходе ежегодного отчёта о деятельности администрации Владимирской области перед депутатами Законодательного Собрания подробно остановилась на теме развития агропромышленного комплекса 33-го региона.





«Сельское хозяйство – наш важнейший резерв для роста, – констатировала Светлана Орлова . – За последние годы мы достигли значительных успехов в растениеводстве, в животноводстве и в перерабатывающей промышленности. И сегодня Владимирская область полностью обеспечивает себя основными продуктами питания: молоком, яйцами, картофелем и овощами. При этом объём производства картофеля вырос почти в 2 раза, овощей – в 2,6 раза».





Во Владимирской области работают 159 сельскохозяйственных организаций различных форм собственности, 217 фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, в регионе насчитывается около 223 тысяч личных подсобных хозяйств.

По итогам 2016 года владимирские аграрии произвели продукции на сумму более 36,3 млрд. рублей. К слову, эти сельхозтовары известны и пользуются спросом далеко за пределами региона.

Продолжает активно развиваться животноводство, в том числе молочное скотоводство. Производство молока в регионе ежегодно увеличивается: рост за последние четыре года составил 6,5 процента. Владимирская область обеспечивает себя молоком на 126 процентов. По надою молока на одну корову наш регион занимает первое место в Центральном федеральном округе.





«В числе приоритетов – развитие альтернативных видов животноводства. Это производство крольчатины, индюшатины, рыбы. Во Владимирской области планируется строительство комплекса по выращиванию утки. Специалисты уверены, что на нашей земле хорошо бы прижилось овцеводство. Это очень актуально на волне растущего спроса на сыры. Раньше это казалось фантастикой, но уже сегодня фермеры Владимирской области производят уже около 50 сортов сыра», – сообщила глава региона.





Важно, что расширение сельскохозяйственных мощностей непременно влечёт за собой развитие социальной и инженерной инфраструктуры села. В прошлом году в сельской местности было приобретено 3,1 тыс. квадратных метров жилья, в том числе для молодых семей и начинающих специалистов. Введены в эксплуатацию шесть сельских фельдшерско-акушерских пунктов.

Кроме того, придается особое значение развитию малых форм хозяйствования в сельских территориях. Так, с 2013 года выдано 105 грантов начинающим фермерам и на создание семейных животноводческих ферм.

Автор: Владимирская служба новостей