Матери, убившей ребенка, вынесли приговор

Во Владимирской области вынесли приговор матери, которая убила своего новорожденного сына. По данным следствия, в июле этого года 30-летняя девушка родила ребенка в домашних условиях. После чего она задушила малыша, отнесла его на карьер, где и захоронила. Женщина пояснила, что у нее уже есть трое детей и четвертого они с мужем не потянут.

Судом обвиняемой назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Женщина обязана в течение этого периода находиться дома с 22 часов до 6 утра, не выезжать за пределы города, отмечаться в уполномоченных органах, а также соблюдать иные ограничения, связанные с исполнением обвинительного приговора.

Автор: Владимирская служба новостей