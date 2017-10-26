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Новости
26.10.2017 12:40

Матери, убившей ребенка, вынесли приговор
Во Владимирской области вынесли приговор матери, которая убила своего новорожденного сына. По данным следствия, в июле этого года 30-летняя девушка родила ребенка в домашних условиях. После чего она задушила малыша, отнесла его на карьер, где и захоронила. Женщина пояснила, что у нее уже есть трое детей и четвертого они с мужем не потянут.
Судом обвиняемой назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Женщина обязана в течение этого периода находиться дома с 22 часов до 6 утра, не выезжать за пределы города, отмечаться в уполномоченных органах, а также соблюдать иные ограничения, связанные с исполнением обвинительного приговора. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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