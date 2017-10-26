Депутаты ЗС рассмотрели во втором чтении закон о туризме

На октябрьском заседании Законодательного Собрания депутаты рассмотрели 6 областных законов, в том числе, и закон о туризме.

Во втором чтении был принят закон «О туристской деятельности во Владимирской области». Это базовый документ, цель которого - создать максимально благоприятные условия для развития отрасли. Закон определяет приоритетные для региона направления. Это - культурно-познавательный, активный, событийный, религиозный (паломнический), сельский, гастрономический, деловой, медицинский (лечебно-оздоровительный), экологический туризм.

С момента принятия закона в первом чтении народные избранники работали над поправками, поступившими от субъектов права законодательной инициативы. Внесены поправки, в том числе, в статью об основных направлениях развития внутреннего и въездного туризма, изменения в понятие «сельский туризм». То, что мы приняли сегодня этот закон – даст толчок развитию туристической деятельности в нашей области, - напомнила заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга Хохлова.

Также депутаты установили величину прожиточного минимума пенсионеров. С 1 января 2018 года она составит 8452 руб., что выше на 75 рублей или 0,9% больше нынешней. Сумма рассчитана на основании оценки прожиточного минимума за 3 и 4 квартал 2017 года и корректировки 4 квартала 2017 года на индекс потребительских цен 2018 года. Для сравнения - по РФ этот показатель на 2018 год установлен в размере 8726 руб. Прожиточный минимум - это расчетный критерий для установления социальной доплаты к пенсии. Если она меньше, полагается федеральная или региональная доплата к пенсии.

Внесены изменения и в правила подачи уведомлений о публичных мероприятиях. Речь идет о встречах депутатов с избирателями. Согласно новой редакции закона – о тех из них, которые проводятся в форме публичного мероприятия, необходимо уведомить органы местного самоуправления не ранее 10 и не позднее 5 дней до самого мероприятия (для проведения других публичных мероприятий - не ранее 15 и не позднее 10 дней). При этом о рядовых встречах во дворах или специально отведенных для этого местными властями местах предупреждать не обязательно. Проинформировать о времени и адресе проведения такой встречи - лишь право депутата. Данные корректировки областного законодательства вызваны изменениями в федеральном.

Законом «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» доходы Фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на 2017 г. увеличены на 35,1 млн. руб. (7,8 млн. руб. средства Федерального фонда и 27,3 млн. руб. поступления от взысканий и возмещения ущерба), составляют 12,9 млрд. руб.

Расходы Фонда увеличены на 121,2 млн. руб. - составляют 13 млрд. руб.

Дополнительные средства направлены:

на приобретение медицинского оборудования – 69,3 млн. руб.;

на организацию обязательного медицинского страхования – 43,7 млн. руб.;

на единовременные выплаты врачам, прибывшим в сельскую местность – 7,8 млн. руб.;

на повышение квалификации медицинских работников – 0,4 млн. руб.

Внесены изменения также в Закон «О бюджетном процессе во Владимирской области». По аналогии с федеральным законодательством до 1 января 2018г. приостановлено действие положения, согласно которому областные законы о налогах и сборах, законы, регулирующие бюджетные отношения, должны быть приняты до внесения в Законодательное Собрание проекта закона об областном бюджете.

Также до 1 января 2018 г. приостановлено действие норм о формировании условно утверждаемых расходов на плановый период (первый год не менее 2,5% расходов, второй – не менее 5%). Председатель профильного комитета Максим Васенин в этой связи пояснил, что на сегодняшний день аналогичные нормы закреплены в Бюджетном кодексе Российской Федерации.





Автор: Лаврушин Степан