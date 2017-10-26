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Новости
26.10.2017 10:49

За что владимирские мужчины могут возненавидеть женщину
Специалисты социальной сети "Фотострана" выяснили, за какие качества и поступки владимирские мужчины могут возненавидеть женщину. Самым популярным ответом оказалась измена, более 25% мужчин считают это недопустимым и сразу расстанутся с женщиной. 24% возненавидят за предательство, около 11% — за регулярное вранье и обман. Около 15% считают, что невозможно хорошо относиться к глупым женщинам, 13%, что к стервозным. 5% отметили, что крайне не любят, когда женщины используют ненормативную лексику. И 1% ненавидит корыстных женщин.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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