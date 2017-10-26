С начала года в регионе произошло 216 аварий с участием детей

С начала года на территории Владимирской области произошло 216 аварий с участием детей, в которых 5 несовершеннолетних погибли и 233 получили травмы. В 117 ДТП дети пострадали в качестве пассажиров, в 20 случаях малышей перевозили без использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. С участием детей-пешеходов произошло 75 дорожно-транспортных происшествий. И в целях снижения аварий подобного рода в регионе пройдет «Неделя детской дорожной безопасности». Сотрудники Госавтоинспекции проведут в школах занятия, тематические викторины, конкурсы и соревнования для закрепления навыков безопасного поведения детей и подростков на дорогах. Также инспекторы пообщаются и с родителями.





Автор: Владимирская служба новостей