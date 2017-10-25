Капремонт трассы М-7 «Волга» в Лакинске «вышел на финишную прямую»

До торжественного ввода объекта осталось чуть больше месяца. Федеральные дорожники проинспектировали ремонтные работы по самым значимым проектам, реализуемым на трассе М-7 «Волга» на участке от Владимира до границы с Московской областью. В рамках проезда руководитель ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород Максим Голдобин посетил строительные площадки и проверил степень готовности и динамику реализации объектов, а также оценил уже введеные объекты.

На участках автомагистрали в черте города Лакинска с 144 по 145 км и с 149 по 151 км в настоящее время выполняются дорожно-строительные работы в полосе отвода: устанавливаются шумозащитные экраны, укладывается дорожная одежда, ведется строительство подпорных стен, устраиваются водосбросы с проезжей части и бортовой камень. Ввод объекта в эксплуатацию предполагается в конце ноября.

В этом году в рамках проекта капитально отремонтирован мост через р. Ундолка, установлены барьерное ограждение и дорожные знаки, устроены четыре автобусные остановки с заездными карманами и посадочными площадками, наружное освещение, местные проезды, тротуары и лестничные сходы, устроена система водоотведения с заменой пяти водопропускных труб. Пешеходный и транспортный потоки развели в разные уровни при помощи надземных и подземных пешеходных переходов. На заключительном этапе капитального ремонта проводится основной массив работ по благоустройству.

Реализация данного проекта позволит ликвидировать 4 устойчивых очага аварийности на участке с 145 по 156 км трассы М-7 «Волга», который в 2013 году стал рекордсменом по аварийности в масштабах всей страны. Движение на федеральной трассе на подъезде и внутри города по завершению всех работ станет безопасней и динамичней. А, благодаря увеличившейся пропускной способности федеральной дороги и бессветофорному движению на протяжении всего участка, время в пути для автомобилистов существенно сократится. По окончании капитального ремонта автодорога будет соответствовать 1 Б технической категории.

Всего в 2017 году во Владимирской области проводится капитальный ремонт на 13,4 километрах федеральных дорог, капитально ремонтируется четыре моста (через реки Киржач, Топка, Вольга и Клязьма). Объем финансирования работ по стройке и капитальному ремонту федеральных трасс региона вырос по сравнению с прошлым годом и составил 4,2 млрд. рублей. Для сравнения, в 2016 г. этот показатель равнялся 3,2 млрд. рублей.

Надо отметить, что столь пристальное внимание к состоянию федеральных дорог в регионе и масштабы проводимых работ дают свои результаты. В течение последних трех лет на владимирских участках федеральных автодорог наметилась устойчивая тенденция снижения аварийности. С 2014 года количество ДТП снизилось на 14 % , погибших на 27%, раненых на 20%.

Если говорить только о показателях этого года, то по итогам 9 месяцев 2017 года количество ДТП на федеральной трассе М-7 «Волга» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 12%, число погибших на 26%, а раненых на 14%.

Наибольший эффект в повышении безопасности дорожного движения достигается при реализации проектов реконструкции и капитального ремонта.

В этом году завершаются два масштабных капитальных ремонта на трассе М-7 «Волга» в районе г. Лакинска (с 145 по 156 км) и Вязников (с 300 по 309 км). Стартовали еще два значимых проекта – это капремонт на участках автомагистрали в районе д. Киржач и г. Петушки (с 94 по 118 км) и в районе д. Демидово и с. Ворша (с 156 по 169 км). А значит, тенденция к повышению безопасности и комфорта движения по федеральным дорогам региона будет продолжена.

Автор: Владимирская служба новостей