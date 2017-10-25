6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
25.10.2017 12:49

Встреча на высшем уровне
Конференция «DIGITAL MARKETING» состоится на этой неделе в Финансовом университете во Владимире. На ней соберутся порядка 250  специалистов и представителей бизнеса, маркетологи, блогеры, фрилансеры и трафик-менеджеры. Перед аудиторией выступят 16 экспертов-практиков из разных компаний, среди которых Ingate, Mail.Ru Group, Пиксель Плюс, SEO Интеллект, Actionpay, ТопЭксперт. 
Каждый участник узнает новые кейсы и тренды, которые сможет адаптировать под свою нишу, поймет, как зарабатывать больше денег, приобретет новые деловые связи, увидит, как решить конкретные проблемы, с которыми сталкивается регулярно, получит ответы на какие‑то важные вопросы. 
Также в этот день состоится первая владимирская выставка информационных технологий "IT для бизнеса". Пройдет шахматный турнир, чемпионат по киберспорту и гонки на квадрокоптерах. 
Конференция пройдет 27 октября с 10 до 19 часов. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт