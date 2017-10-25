Встреча на высшем уровне

Конференция «DIGITAL MARKETING» состоится на этой неделе в Финансовом университете во Владимире. На ней соберутся порядка 250 специалистов и представителей бизнеса, маркетологи, блогеры, фрилансеры и трафик-менеджеры. Перед аудиторией выступят 16 экспертов-практиков из разных компаний, среди которых Ingate, Mail.Ru Group, Пиксель Плюс, SEO Интеллект, Actionpay, ТопЭксперт.

Каждый участник узнает новые кейсы и тренды, которые сможет адаптировать под свою нишу, поймет, как зарабатывать больше денег, приобретет новые деловые связи, увидит, как решить конкретные проблемы, с которыми сталкивается регулярно, получит ответы на какие‑то важные вопросы.

Также в этот день состоится первая владимирская выставка информационных технологий "IT для бизнеса". Пройдет шахматный турнир, чемпионат по киберспорту и гонки на квадрокоптерах.

Конференция пройдет 27 октября с 10 до 19 часов.

Автор: Владимирская служба новостей